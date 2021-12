Astérix e Obélix: Missão Cleópatra - ESTREIA

Título original: Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

Direção: Alain Chabat

Elenco: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Duração: 1h 47min

Género: Comédia

Cleópatra, a rainha do Egito, entregou o seu coração a Júlio César, imperador de Roma, com quem fez uma aposta: se ela conseguir construir, em três meses, um palácio no meio do deserto, ele terá de assumir publicamente que os egípcios são o maior dos povos que já existiu! O prazo é impossível de cumprir sem um milagre. O milagre, ou melhor, os "milagres", chamam-se… Astérix, Obélix e o seu fiel amigo Panoramix, o guardião da Poção Mágica, capaz de dar força suprema a todos os trabalhadores da obra. No entanto, os gauleses precisam enfrentar Júlio César, que está disposto a tudo para vencer a "Rainha do Nilo", e para isso contará com a ajuda do invejoso Amonbofis.