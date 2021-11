Velocidade Furiosa Hobbs & Shaw - ESTREIA

Título original: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Ano: 2019

Sinopse: Luke Hobbs, o agente federal interpretado por Dwayne "The Rock" Johnson que foi antagonista da equipa de "Velocidade Furiosa" no Rio de Janeiro, no quinto filme da saga, e depois se tornou aliado deles, e Deckard Shaw, vilão do sétimo filme e posteriormente também comparsa a quem é dada vida por Jason Statham, juntam-se para o primeiro "spin-off" de um dos mais populares "franchises" da actualidade, que dura desde 2011. Desta feita, os dois juntam-se para ajudar a irmã de Shaw, Hattie (Vanessa Kirby) uma agente do MI6 que tem como missão apanhar um ex-colega tornado terrorista, Brixton Lore (Idris Elba), que usa uma tecnologia que lhe dá uma força sobre-humana.