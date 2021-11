Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto - ESTREIA

Título original: How To Train Your Dragon: The Hidden World

Ano: 2019

(Versão Portuguesa)

Sinopse: Vários anos se passaram desde que conhecemos Hiccup, o pequeno "viking" pouco convencional que, com inteligência e espírito de sacrifício, nos mostrou o poder da verdadeira amizade. Agora, já adulto, assumiu-se como líder do seu clã e é a prova viva de como a gentileza, a inteligência e o carácter são muito mais importantes do que a bravura ou força física. Mas a amizade do jovem Hiccup com o seu dragão Desdentado, até agora nunca questionada, vai ser posta à prova quando Grimmel, um homem ganancioso e sem escrúpulos, ali chega determinado a enriquecer à custa do tráfico de dragões.

Do mesmo estúdio que criou "Shrek", "Madagáscar" ou "O Panda do Kung Fu" chega-nos a terceira aventura protagonizada por grandes guerreiros escandinavos e seus extraordinários dragões que, desde 2010, sobrevoam os corações de milhões de espectadores