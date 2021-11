Bohemian Rhapsody - ESTREIA

Título original: Bohemian Rhapsody

Ano: 2018

Sinopse: Um filme autobiográfico sobre os Queen, uma das maiores bandas de rock de sempre. Apesar de ter Freddie Mercury como foco principal, é mostrada a amizade entre os seus elementos e as circunstâncias que os tornaram verdadeiros ícones do panorama musical da época. Um desses momentos cruciais acontece no concerto Live Aid, realizado no Estádio de Wembley (Londres), a 13 de Julho de 1985, onde Mercury - recebendo a ovação de uma plateia de quase 80 mil pessoas e vários milhões de espectadores em mais de 100 países -, abriu o espectáculo com "Bohemian Rhapsody". Essa actuação apoteótica é ainda hoje considerada uma das maiores “performances” da história do rock. Mercury viria a falecer devido a uma broncopneumonia, decorrente do síndrome da imunodeficiência adquirida humana (sida), de que era portador, em Londres, a 24 de Novembro de 1991. Tinha 45 anos.