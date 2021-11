As Aventuras do Dr. Dolittle - ESTREIA

Título original: Dolittle

Ano: 2020

(Versão Portuguesa)

Sinopse: O famoso médico e naturalista inglês John Dolittle foi, em tempos, muito requisitado por todos os que padeciam de doenças e enfermidades. Contudo, desde a trágica morte da mulher, há sete anos, que se transformou num eremita, evitando ao máximo o contacto humano. Em contrapartida, rodeou-se de várias espécie de animais, que consegue compreender melhor do que ninguém, já que conhece a sua linguagem secreta. Mas quando é contactado pela jovem Rainha Vitória, que se encontra gravemente doente, vê-se na obrigação de deixar a reclusão e de a ajudar. É assim que, na companhia dos seus amigos não-humanos, Dolittle empreende uma grande viagem até uma ilha misteriosa, onde espera encontrar a cura da rainha. No processo, vai reencontrar a sua humanidade perdida e recuperar o gosto pela vida.

Um filme de aventura para toda a família realizado por Stephen Gaghan ("Regressão", "Syriana"), segundo um argumento seu e de Thomas Shepherd, que adapta a famosa personagem criada, em 1920, pelo britânico Hugh Lofting, que se tornou famosa depois da histriónica interpretação de Eddie Murphy, no filme de Betty Thomas. Com Robert Downey Jr. a encabeçar o elenco, este filme conta também com a participação de Jessie Buckley, Jim Broadbent, Antonio Banderas e Michael Sheen.