A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 - ESTREIA

Título original: Pets 2

Ano: 2019

(Versão Portuguesa)

Sinopse: Max é um cachorro encantador que se vê obrigado a lidar com grandes mudanças na sua pacata existência. Katie, a sua adorada dona, casou-se e teve recentemente o seu primeiro filho. Obcecado em proteger o filhote dela, Max desenvolve um tique nervoso que faz com que Katie procure ajuda num veterinário especializado em perturbações emocionais. Quando toda a família viaja até uma quinta para passar uns dias longe da azáfama do dia-a-dia, Max conhece Rooster, um enorme cão cuja personalidade descontraída será uma grande ajuda para que todos possam reencontrar o equilíbrio que precisavam.

Com assinatura de Chris Renaud (responsável pelos filmes "Gru - O Maldisposto 1 e 2" e "Lorax") e do estreante em realização Jonathan Del Val, uma comédia animada sobre a força da amizade que continua a história iniciada em 2016, onde foi desvendado um dos grandes mistérios da vida: o que fazem os animais de estimação quando estão sem supervisão humana?