MUNDO JURÁSSICO – REINO CAÍDO - ESTREIA

Título original: Jurassic World: Fallen Kingdom

De: J.A Bayona

Com: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, James Cromwell, Toby Jones

Género: Ação, Aventura.

Em 1993, milhões de espectadores em todo o mundo ficaram de respiração suspensa perante as imagens de Nublar, uma ilha repleta de dinossauros. No filme, as criaturas tinham sido resgatadas da extinção através da clonagem, ideia da mente visionária do multimilionário John Hammond. O objetivo era criar uma reserva natural onde pessoas de todas as idades pudessem observar estes extraordinários animais no seu "habitat" natural. Mas, quando o sistema de segurança falhou, os testes ao parque temático transformaram-se num pesadelo sem precedentes. Alguns anos passados sobre este terrível incidente, a ilha foi transformada no "Mundo Jurássico", um novo parque tal como antes fora imaginado por Hammond. O sucesso foi enorme até ao dia em que, mais uma vez, os humanos perderam o controlo sobre os dinossauros e tudo foi destruído. Quatro anos depois, Nublar é agora uma zona abandonada, onde imperam as implacáveis leis da Natureza e os dinossauros lutam pela sobrevivência. Quando os cientistas descobrem que o grande vulcão da ilha está prestes a entrar em erupção, deparam-se com uma difícil decisão: regressar ao local e salvar os animais de uma segunda extinção, ou deixar a Mãe Natureza seguir o seu curso.