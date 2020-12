MARIA MADALENA - ESTREIA

De: Garth Davis

Com: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Género: Histórico, Drama, Biografia

Após assistir a um milagre realizado por Jesus de Nazaré numa pequena aldeia da Galileia, a jovem Maria fica assombrada. Desafiando os costumes da época, deixa a família e segue aquele homem gentil e carismático, tornando-se sua discípula. Com o passar dos meses, converte-se numa das mais fiéis companheiras de Jesus, testemunhando acontecimentos que deixarão marcas na história do mundo… Depois do sucesso de "Lion - A Longa Estrada para Casa" em 2016, o realizador Garth Davis regressa ao grande ecrã com a sua segunda longa-metragem. Retrata Maria Madalena, uma das mais importantes personagens bíblicas, cuja vida foi deliberadamente deturpada pelo Papa Gregório I durante os anos do seu papado (entre 590 e 604 da nossa era).