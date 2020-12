MAMMA MIA – HERE WE GO AGAIN - ESTREIA

Título original: Mamma Mia! Here We Go Again

De: Ol Parker

Com: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Cher, Andy Garcia, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Colin Firth

Género: Comédia, Musical

Alguns anos após os eventos do primeiro filme, Sophie vive com Sky na ilha grega de Kalokairi e aguarda impacientemente o nascimento do primeiro filho de ambos. Um pouco insegura em relação às responsabilidades que a maternidade implica, a rapariga inspira-se na história de vida de Donna, a sua mãe que, mesmo sozinha, conseguiu vencer todos os obstáculos. E com a ajuda de Tanya e Rosie, as melhores amigas de Donna, faz uma viagem aos loucos anos 1970, quando a progenitora conheceu os três grandes amores da sua vida, fez parte do trio Donna & the Dynamos e se tornou proprietária de um pequeno hotel numa ilha paradisíaca. No percurso, Sophie vai conhecer alguém muito especial: Ruby Sheridan, a sua excêntrica avó materna.