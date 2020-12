HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UMAS FÉRIAS MONSTRUOSAS - ESTREIA

(6AP)

Realizador: Genndy Tartakovsky

A família do conde Drácula entende que ele deve fazer uma pausa no seu trabalho no hotel e marca-lhe uma viagem num cruzeiro de luxo, para que possa descansar durante uns dias. Já em alto mar, Drácula conhece a misteriosa comandante do navio, Ericka, por quem acaba por se apaixonar. Mas Drácula não sabe que Van Helsing, o seu maior inimigo, é o bisavô de Ericka e que ele continua com o seu plano de eliminá-lo, assim como a todos os monstros que o acompanham nessas férias. E que, pior ainda, a bisneta tenciona ajudá-lo nessa missão…