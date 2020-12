ASTÉRIX E OBELIX: AO SERVIÇO DE SUA MAJESTADE - ESTREIA

De: Laurent Tirard

Com: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne

Género: Comédia, Aventura

50 a.C.. Depois de conquistar o Egipto, a Hispânia e (quase toda) a Gália, Júlio César, o grande imperador romano, decide avançar com as suas tropas e invadir a Britânia. A vitória é rápida e total. Ou melhor, quase total. Para seu descontentamento, uma pequena aldeia bretã consegue resistir. Mas as forças bretãs enfraquecem a cada dia que passa. Astérix e Obélix debatem-se com um grave problema... É que o chefe Abracourcix confiou-lhes uma tarefa medonha: transformar Atrevidix, o seu preguiçoso e imaturo sobrinho, num homem responsável e capaz de olhar para além do seu próprio umbigo. Quando Jolitorax chega e descreve a situação da sua aldeia, os gauleses oferecem-lhe um barril da famosa poção mágica que lhes dará uma força sobre-humana e a protecção de Astérix e Obélix no seu regresso a casa. Porém, infelizmente para todos, Justforkix também faz parte da escolta até à Britânia...