A ESTRELA DE NATAL - ESTREIA

Título original: The Star

De: Timothy Reckart

Com: Steven Yeun (Voz), Kristin Chenoweth (Voz), Zachary Levi (Voz), Christopher Plummer (Voz), Oprah Winfrey (Voz), Mariah Carey (Voz), Gina Rodriguez (Voz)

Género: Animação

Há mais de dois milénios, existia uma pequena aldeia onde vivia Bo, um burro muito expedito que sonhava com grandes aventuras. Determinado a acabar com a monotonia, fugiu do dono e seguiu viagem em direcção ao mundo. Assim se fez amigo de Ruth, uma pequena ovelha tresmalhada, e de Dave, um pombo com grandes aspirações. Os três amigos resolveram então seguir uma estrela muito especial que, segundo a lenda, os levaria a conhecer o Messias. O que eles nunca poderiam imaginar era que essa resolução os levaria a fazer parte de uma das mais belas histórias de sempre…