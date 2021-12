Jim Botão e Lucas, o Maquinista - ESTREIA

Título original: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführe

De: Dennis Gansel

Com: Shirley MacLain, Henning Baum, Milan Peschel, Solomon Gordon

Género: Aventura

Pacatalândia é uma ilha tão minúscula que nela só cabem quatro pessoas e uma locomotiva. Um belo dia, chega pelo correio à ilha um pacote misterioso. No seu interior está um rapazinho, o pequeno Jim Botão! Os habitantes ficam muito entusiasmados, principalmente Lucas, o maquinista da locomotiva que, num abrir e fechar de olhos, se torna no melhor amigo de Jim. Mas na ilha não cabe mais ninguém. Para o rapaz poder lá ficar, alguém tem de partir! Assim, juntamente com Lucas e a sua locomotiva, Jim Botão parte para viver aventuras divertidas e extraordinárias, enfrentando dragões e monstros na tentativa de libertar Li Si, a princesa que foi sequestrada. Uma belísima história de amizade e coragem escrita por Michael Ende, autor de obras inesquecíveis como A História Interminável e Momo.