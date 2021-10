CAPITÃO-CUECAS: O FILME

Título original: Captain Underpants

De: David Soren

Com: Jordan Peele, Kevin Hart, Nick Kroll

Género: Animação, Comédia

George e Harold são amigos inseparáveis. Apaixonados por banda desenhada, criam uma personagem chamado Capitão Cuecas, um corajoso super-herói com cuecas elásticas que o tornam capaz de enfrentar os vilões mais aterrorizantes! Na escola, a dupla já é conhecida pelas suas traquinices e idas ao gabinete do diretor Benjamim 'Benny' Krupp. Um dia, Benny decide colocá-los em turmas separadas. Em pânico, George e Harold resolvem hipnotizá-lo e transformam-no num Capitão Cuecas de carne e osso. Agora, com o diretor vestido apenas com roupa interior e completamente empenhado em acabar com a maldade do mundo, os dois amigos têm de arranjar um modo de reverter o processo antes que seja demasiado tarde.