AMOR ACIMA DE TUDO - ESTREIA

15H45

(12AP)

Título original: Everything, Everything

De: Stella Meghie

Com: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose

Género: Drama, Romance

Madeline, de 18 anos, vive fechada em casa devido a uma doença rara: é literalmente alérgica a quase tudo. A mãe da jovem, uma médica reconhecida, criou um ambiente totalmente asséptico de forma a evitar infeções graves. A vida de Madeline limita-se àquela casa e à convivência com Carla, a enfermeira que cuida dela há vários anos e que se tornou a sua melhor amiga. Um dia, Olly muda-se para a casa ao lado e tudo muda. A jovem começa a comunicar com o rapaz através da janela e os dois apaixonam-se. Decidida a viver um amor igual aos outros, decide fugir de casa com Olly e concretizar o maior sonho da sua vida: ver o mar.