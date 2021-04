NA LINHA DE FOGO

17h35

Direção: Wolfgang Petersen

Elenco: John Malkovich, Clint Eastwood, Fred Dalton Thompson

Género: Policial, Drama, Ação

Título Original: 'In the Line of Fire'

Frank Horrigan é um duro agente veterano dos Serviços Secretos assombrado por não ter conseguido salvar o presidente Kennedy no dia do seu assassinato, em 1963. Décadas depois, tem a oportunidade de se redimir quando descobre o plano de Mitch Leary, um psicopata, assassino profissional e mestre do disfarce, de matar o atual presidente norte-americano. A missão transforma-se num jogo mortal do gato e do rato. Leary usa os seus conhecimentos para torturar mentalmente Horrigan.