17H20

Género: Ficção Científica

Direção: Roland Emmerich

Elenco: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet

Em 2008, o presidente americano convoca uma reunião de emergência com as principais potências para falar sobre um grande perigo para a Humanidade. Anos depois, em 2012, as autoridades decidem que não é possível conter o perigo eminente que pode acabar com o mundo. Com isso, colocam em prática um plano sob o comando dos cientistas Adrian Helmsley e Carl Anheuser. Enquanto isso, o escritor Jackson Curtis, ao levar os filhos para passear, ele descobre os primeiros sintomas da destruição do planeta.