Miami Vice

01H30

Direção: Michael Mann

Elenco: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li

Género: Ação, Policial, Suspens

James "Sonny" Crockett e Ricardo Tubbs são detetives e, juntos, investigam o tráfico de drogas nos Estados Unidos da América. Após um plano do FBI não resultar, os detetives são chamados para uma operação secreta. O Objetivo? Capturar Arcángel de Jésus Montoya, um poderoso traficante que controla os seus negócios diretamente do Haiti. Sonny e Tubbs disfarçam-se de transportadores de droga. No meio das negociações, Sonny envolve-se com Isabella, braço direito de Montoya.