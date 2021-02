Um Corpo Para Sobreviver

02H00

(>16AP)

Género: Comédia, Drama

Direção: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Elenco: Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead

Nacionalidade: EUA

Desesperado e sem esperança, Hank perde-se no deserto e encontra um corpo no meio do caminho. Decidido a ficar amigo do morto, os dois partem juntos numa jornada surrealista para voltar para casa. Hank descobre que o cadáver é a chave para a sua sobrevivência e é forçado a convencer o morto o quanto vale a pena viver.