POWER RANGERS - ESTREIA

(12AP)

Power Rangers

Ano: 2017

De: Dean Israelite

Com: Bryan Cranston, Dacre Montgomery, David Denman, Elizabeth Banks, Ludi Lin, Naomi Scott, RJ Cyler, Sarah Grey

Género: Ação, Aventura

Cinco adolescentes com poderes especiais têm de aprender a trabalhar em grupo para poderem salvar a pequena cidade Angel Gove e o mundo de um ataque alienígena...

Escolhidos pelo destino, os cinco têm de ultrapassar as suas divergências e começar a aprender a trabalhar em grupo de modo a tirar o melhor partido das suas qualidades e diferenças. Assim, devem-se juntar e unir as sua forças, antes que seja tarde demais...