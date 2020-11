Sábado, 21 de novembro

14H00

Astérix: O segredo da Poção Mágica

Título original: Astérix: Le Secret de la Potion Magique

De: Alexandre Astier, Louis Clichy

Com: Christian Clavier (Voz), Guillaume Briat (Voz), Alex Lutz (Voz)



"Estamos no ano 50 antes de Cristo. Toda a Gália está ocupada pelos romanos... Toda? Não! Uma pequena aldeia habitada por irredutíveis gauleses resiste, ainda e sempre, ao invasor. E a vida não é fácil para guarnições de legionários romanos". Assim começam todas as aventuras de Astérix, o gaulês. Nesta, depois de sofrer uma queda aparatosa que poderia ter sido fatal, Panoramix, o grande druida da aldeia dos mais corajosos gauleses, percebe que é chegado o momento de encontrar um sucessor mais jovem a quem seja possível revelar o segredo da poção mágica. Porém, para assegurar que a receita não caia nas mãos erradas, a escolha não pode ser feita de ânimo leve. Por causa disso, o grande sábio decide fazer uma longa viagem por toda a Gália na companhia de Astérix e Obélix, dois dos mais fiéis e íntimos amigos.