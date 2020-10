PAI PARA MIM... MÃE PARA TI

15h40

Ano: 1998

Título original: Parent Trap, The (1998)

Género: Comédia

Duração: 125

Realizador: Nancy Meyers

Elenco: Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Natasha Richardson, Lisa Ann Walter, Elaine Hendrix

Duas irmãs gémeas são separadas à nascença no divórcio dos seus pais. As meninas encontram-se num acampamento de verão e descobrem que são gémeas! Hallie vive com o pai, Nicholas Parker, Annie mora com a mãe, Elizabeth James. O problema? Nick está prestes a casar com Meredith, um jovem publicitária. Hallie e Annie decidem fazer-se passar uma pela outra para tentar separar o pai da noiva e, ainda, reconciliar os pais.