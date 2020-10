KARATÉ KID III - MOMENTO DA VERDADE 3

16H00

(12 AP)

Ano: 1989

Realização: John G. Avildsen

Elenco: Pat Morita, Ralph Macchio, Robyn Lively, Martin Kove, Thomas Ian Griffith

Género: Ação, Aventura, Desporto

Duração: 107min

O terceiro título da popular série sobre um jovem campeão de karate.

De regresso a Okinawa, Daniel La Russo é chantageado para lutar em competição com o 'Bad Boy Of Karate', um estudante dos Cobra, Mike Barnes, que está disposto a recuperar o título perdido. O mestre de Daniel, Mr Myagi, recusa ajudá-lo e avisa-o que o karate deve ser usado para defesa e não para competição. Mas, o jovem vê-se ameaçado pelos adversários e a entrar na competição, mesmo correndo o risco de perder a sua grande amizade com o seu mestre.