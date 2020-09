17H45

TONY

De: Jorge Pelicano

Com: Tony Carreira, David Carreira, Mickael Carreira

Género: Documentário

Duração: 120 minutos

Após 30 anos de carreira, Tony Carreira anuncia uma pausa inesperada. Os fãs recusam-se a acreditar que o cantor de sonhos os vai deixar. Ao longo da digressão de 2018 até ao derradeiro concerto na Altice Arena, Tony defronta-se com o peso da sua decisão. Mas o que leva, na verdade, o artista português com mais sucesso de todos os tempos a tomar a decisão de se afastar? Neste filme, o cantor português com mais sucesso de sempre mostra-nos o outro lado do artista, com os amigos e a família, dá-nos acesso privilegiado aos estúdios, aos bastidores e aos camarins de salas de espectáculos em todo o mundo.