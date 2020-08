15H45

O Mundo Perdido: Jurassic Park

Nome original: The Lost World: Jurassic Park

Realização: Steven Spielberg

Elenco:Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Vince Vaughn, Richard Schiff, Vanessa Lee Chester, Arliss Howard, Peter Stormare, Thomas Rosales JR.

Quatro anos após os eventos do filme anterior, o sobrinho de John Hammond (Richard Attenbourough) controla a InGen e pretende usar os dinossauros da Isla Sonar para mitigar os custos do desastre do parque de dinossauros original. Esta ilha é o sítio secundário de incubação de dinossauros, e é revelado que apenas alguns dinossauros de fato nasceram na Isla Nublar, e estes apenas para mostrar aos turistas.

Hammond chama Ian Malcolm (Jeff Goldblum) e o convida para chefiar uma expedição até a ilha. O seu plano é documentar a fauna local e manipular a opinião pública a favor da preservação da ilha para impedir que a InGen explore os dinossauros. Malcolm pretende negar, mas descobre que sua namorada, a Dra. Sarah Harding (Julianne Moore) já partiu. Aflito, ele monta uma equipa para para resgatá-la.

Junto com Malcolm, temos o documentarista, Nick Van Owen (Vince Vaughn) e o engenheiro Eddie Carr (Richard Schiff). Na equipe, vai também infiltrada a filha de Ian, Kelly (Vanessa Lee Chester). O que seria uma “simples” missão de resgate, se torna muito mais complicado quando a InGen invade a ilha com um batalhão de mercenários e caçadores para captar diversos dinossauros e leva-los para San Diego, onde pretendem abrir um novo parque.