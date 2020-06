Beethoven e o Tesouro Perdido - ESTREIA

16H15

(TODOS )

Beethoven e o Tesouro Perdido

Título original: Beethoven's Treasure Tail

Com: Jonathan Silverman, Morgan Fairchild, Kristy Swanson, Bretton Manley, Jeffrey Combs

Prepare-se para rir com esta nova comédia familiar, com o São Bernardo preferido de todos, o incomparável Beethoven!

Depois de uma filmagem que foi um desastre complet, o Beethoven e o treinador Eddie ( Jonathan Silverman), estão de regresso a casa quando se perdem numa pequena cidade do litoral. Quando o São Bernardo fica amigo de um rapaz da cidade (Bretton Manley, "Ted"), ajuda-o garoto a achar um mapa pirata de um tesouro perdido e, juntos, eles entram numa aventura que acaba unindo a cidade.

O filme conta ainda com Morgan Fairchild ("Flamingo Road"), Kristy Swanson ("Buffy, a Caça-Vampiros") e Jefrey Combs ("A Hora dos Mortos-Vivos"), e é uma história emocionante sobre encontrar aventuras com ajuda do seu faro levar você. () - 2014 Universal Studios. All Rights Reserved.