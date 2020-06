SELMA- ESTREIA

SELMA

(12AP)

Título original: SELMA

Com: David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim Roth, Carmen Ejogo

A história incide sobre a marcha liderada por Martin Luther King Jr. contra a segregação racial e pela defesa dos direitos da comunidade negra nos EUA. Milhares de pessoas fazem o percurso desde a cidade de Selma até Montgomery, no Alabama, em 1965, durante a campanha para a igualdade de direitos ao voto. Este movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi fundamental para sensibilizar a opinião pública mundial para a causa afro-americana e conduzir à aprovação da Lei dos Direitos ao Voto pelo Presidente Lyndon B. Johnson, do Partido Democrata, numa conquista histórica dos direitos civis dos indivíduos de raça negra.