15H30

(12AP)

LENDAS DE PAIXÃO

Título original: Legends of the Fall

Com: Aidan Quinn, Anthony Hopkins, Brad Pitt, Julia Ormond



Um rancheiro, antigo coronel do exército (Anthony Hopkins) refugia-se nas montanhas de Montana com os seus três filhos, Tristan (Brad Pitt), Alfred (Aidan Quinn) e Samuel (Henry Thomas), tentando livrá-los, em vão, da frente das trincheiras da I Guerra Mundial.

Julia Ormond interpreta o papel de Susannah, a jovem que está no centro dos desentendimentos entre os três irmãos.

Um dos filmes que mais contribuiu para a ascenção de Brad Pitt ao estrelato mundial.