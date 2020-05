Papillon - ESTREIA

17H15

(12AP)

Papillon

Título original: Papillon

Com: Charlie Hunnam, Rami Malek

Género: Drama, Crime

Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) é um pequeno criminoso condenado a prisão perpétua por um delito que não cometeu em França. No ano de 1930 as penas eram duras. Enviado para cumprir a sentença na costa da Guiana Francesa, conhece Louis Dega (Rami Malek), um famoso falsificador, de quem se torna amigo. Sem nada a perder num ambiente onde a lei do mais forte é a que predomina, os dois fazem um pacto: em troca de protecção contra a violência de alguns prisioneiros, Dega compromete-se a ajudá-lo no seu plano de evasão.

Mas qualquer tentativa de fuga será punida com anos de solitária. Em alguns casos, o castigo é ser levado para a inexpugnável Ilha do Diabo, de onde nunca ninguém conseguiu escapar com vida...

Este é um "remake" da célebre obra realizada, em 1973, por Franklin J. Schaffner, que contou com Steve McQueen e Dustin Hoffman como protagonistas.