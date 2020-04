A vida de Jesus: série britânica sobre a vida de Jesus representada pela perspectiva de quem lhe estava mais próximo.

A história de vida do Messias é contada de uma perspectiva bíblica e histórica. A ação é intercalada com comentários que fornecem o contexto do mundo onde nasceu a primeira era cristã.

Com a participação de especialistas como Robert Cargill, Jonathan Morris, Gabriel Salguero e Susan Sparks.