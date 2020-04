O Jovem Messias - ESTREIA

(TODOS)

O Jovem Messias

Título original: The Young Messiah

Com: Sean Bean, David Bradley, Jonathan Bailey



Depois de serem obrigados a fugir de Israel devido ao ódio do rei Herodes que mandou matar todos os recém-nascidos do sexo masculino, Jesus, Maria e José vivem em Alexandria, Egipto.

Jesus, agora com 7 anos, percebe que existem segredos relacionados com o seu nascimento mas desconhece as razões pelas quais é tratado de forma diferente de todas as outras crianças da sua idade. Os seus pais, por seu lado, consideram ser demasiado cedo para lhe revelarem o milagre do seu nascimento e tudo o que isso significa.

Com a morte de Herodes, porém, a família resolve regressar a Nazaré e Jesus descobre por si mesmo o propósito da sua jovem existência…

Um filme biográfico realizado por Cyrus Nowrasteh sobre Jesus Cristo.