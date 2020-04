 Jumanji - ESTREIA

(12AP)

Jumanji: Bem-Vindos à Selva

Título original: Jumanji: Welcome to the Jungle

Com: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black



Spencer, Fridge, Bethany e Martha são quatro adolescentes que descobrem Jumanji, um videojogo antigo e algo rudimentar, na cave da escola secundária onde estudam.

Curiosos com o que acabaram de encontrar, resolvem jogá-lo. Mas, ao escolherem os avatares para poderem iniciar o jogo, os jovens são sugados para dentro do ecrã. É então que, assumindo as personagens que escolheram, se vêem transportados para uma selva luxuriante onde têm de jogar as difíceis regras do Jumanji. Agora, para poderem regressar ao mundo real, eles terão de esquecer o medo e aprender a trabalhar em equipa. Mas estarão eles preparados para o desafio mais difícil e perigoso das suas existências?