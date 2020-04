Emoji: O Filme - ESTREIA

(TODOS)

Emoji: O Filme

Título original:The Emoji Movie

Na versão portuguesa com: Vasco Palmeirim, César Mourão, Mafalda Luís de Castro, Ana Guiomar, Pedro Ribeiro, Claudia Cadima, Diogo Beja, Joana Azevedo, Luísa Barbosa, Ana Isabel Arroja, João Vaz, Ana Martins, Wilson Honrado



Gene é um emoji a viver em Textopolis, uma cidade situada dentro do "smartphone" de Alex, um adolescente como tantos outros. O maior desejo de cada um dos pequenos emojis é ser usado como código de emoções humanas. Contudo, ao contrário dos colegas, Gene não consegue controlar as suas expressões. É então que resolve fazer uma viagem até à "cloud", pelas mais diversas aplicações do telemóvel, de forma a encontrar o código que o faça adquirir a expressão do ícone "meh", tal como os seus antepassados.

Pelo caminho, vai conhecer Hi-5, um ícone outrora muito famoso mas que se tornou obsoleto devido à falta de uso; e Rebelde, uma emoji de espírito revolucionário com imensos conhecimentos de informática. Porém, tanta actividade faz com que o jovem Alex desconfie que o seu telemóvel esteja infectado com vírus e queira formatar o aparelho. Isso vai colocar em causa não só a segurança dos três amigos mas toda a existência de Textopolis.