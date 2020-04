15H45

(12AP)

Fora de controlo

Título Original: Outbreak

Intérpretes: Dustin Hoffman, Rene Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland, Patrick Dempsey

Um trepidante thriller de suspense e acção em atmosfera de cinema-catástrofe sobre um caso devastador de epidemia, com Dustin Hoffman, Rene Russo e Morgan Freeman.

O coronel Daniels e a sua equipa de investigadores especializada em doenças infeto-contagiosas encontram numa aldeia do Zaire uma epidemia devastadora. De regresso aos Estados Unidos trabalham dia e noite para isolar o vírus e descobrir a sua origem. As chefias militares recusam-se a seguir os conselhos de Daniels no sentido de alertar as populações e tomar fortes medidas de segurança. Entretanto, um macaco importado de África morde um habitante da pequena cidade de Cedar Creek que é rapidamente contaminada e colocada em quarentena.

Sam e a sua ex-mulher Robby organizam o tratamento dos doentes e tentam tudo por tudo para isolar o vírus e descobrir um antídoto, enquanto os militares estão dispostos a aniquilar toda a população de Cedar Creek para travar a contaminação.

"Fora de Controlo" é uma espécie de antevisão aterradora de uma situação de descontrolo, pânico e angústia gerada por uma crise de galopante contaminação numa comunidade que corre o risco de ser brutalmente aniquilada pelos poderes militares. Petersen orquestra com precisão e segurança um thriller de suspense e acção que nesta era de insegurança e terrorismo ganha uma dimensão ainda mais perturbadora. Tudo isto servido por um excelente elenco dominado por Dustin Hoffman, Morgan Freeman e Rene Russo.