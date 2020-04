Bastille Day - Missão Antiterrorista - ESTREIA

17H30

(12AP)

Bastille Day - Missão Antiterrorista

Título original: Bastille Day

Com: Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly



Em Paris, um agente da CIA e um ladrão e vigarista que é falsamente acusado de terrorismo juntam-se para impedir um caso de corrupção que envolve membros do Ministério do Interior francês.

O título, que remete para o Dia da Bastilha, o dia nacional de França, vem do facto de os eventos se passarem nesse preciso dia em que os bancos, que fazem parte da conspiração, estão fechados. Um filme com o britânico Idris Elba e Richard Madden (de "A Guerra dos Tronos").