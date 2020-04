18H00

(12AP)

O CÓDIGO DA VINCI

The Da Vinci Code, 2006, 140 Min

De: Ron Howard

Com: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean-Yves Berteloot, Etienne Chicot, Jean-Pierre Marielle, Marie-Françoise Audollent, Rita Davies, Francesco Carnelutti, Seth Gabel, Shane Zaza

Género: Mistério; Thriller

O êxito internacional do best-seller de Dan Brown ganha vida no filme “O Código Da Vinci”, realizado por Ron Howard e com o argumento de Akiva Goldsman.

Junte-se ao conceituado professor de simbologia Robert Langdon (Tom Hanks, Vencedor dos Oscars de Melhor Actor por “Filadélfia” em 1993 e “Forrest Gump” em 1994) e à criptóloga Sophie Neveu (Audrey Tautou de “O Destinho de Amelie”) numa investigação contrarrelógio para resolver um estranho crime que os levará desde França até Inglaterra.

Nesta busca vão desvendar o segredo protegido por uma misteriosa sociedade ancestral, oculto desde o tempo de Jesus Cristo.

Com interpretações brilhantes de Sir Ian McKellen, Alfred Molina, Jean Reno e Paul Bettany, a crítica considerou “O Código Da Vinci” envolvente e intrigante, um thriller de primeira categoria.