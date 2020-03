Tomb Raider - ESTREIA

18H00

(12AP)

Tomb Raider: O Começo

Título original: Tomb Raider

Com: Alicia Vikander, Hannah John-Kamen, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas, Dominic West, Daniel Wu



Quando Richard Croft, um milionário excêntrico, desaparece sem deixar rasto, Lara, a sua filha adolescente, fica destroçada. Sete anos passados, recusando-se a assumir a morte do pai e a assumir as rédeas do império familiar, a rapariga empenha-se em desvendar o mistério do seu desaparecimento. Larga tudo e segue viagem até uma remota ilha japonesa, o local onde ele terá sido avistado pela última vez…