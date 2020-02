Rampage - Fora de Controlo - ESTREIA

17H30

(12AP)

Rampage - Fora de Controlo

Título original: Rampage

Com: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Will Yun Lee



Davis Okoye é um primatólogo reconhecido que, nos últimos anos, se dedicou a acompanhar o crescimento de George, um gorila albino de personalidade dócil e inteligência superior. Apesar do interesse académico associado, a ligação emocional entre os dois vai muito além da investigação. Quando é feita uma experiência clandestina a um grupo de animais que inclui George, Davis vê o comportamento do seu companheiro alterar-se radicalmente, mostrando sinais de grande agressividade e descontrolo. Aparentemente, essa experiência alterou o código genético de todos os animais em estudo, transformando-os em predadores gigantescos, altamente perigosos e astutos.

Ao perceber que o seu amigo se tornou uma ameaça para os seres humanos e que, muito em breve, terá de ser abatido pelas autoridades, Davis encontra apenas uma solução: descobrir um antídoto antes que o problema se transforme numa catástrofe à escala planetária.