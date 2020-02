(AP12)

Tarde

Hook

Título original: Hook

Com: Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams



Peter Pan cresceu, vive com a mulher e os dois filhos e nem se lembra das aventuras na Terra do Nunca. O que significa que o Capitão Gancho ficou com a terra só para ele e que continua a desesperar os Meninos Perdidos.

Robin Williams vai recuperar as memórias da forma mais difícil, arrancado da sua vida de viciado no trabalho pelo susto.

O Capitão Gancho (Dustin Hoffman) rapta os seus filhos quando a família visita Wendy, já avó, em Londres.

Para completar as aventuras na Terra do Nunca, falta a ajuda da fada Sininho, interpretada por uma diminuta Julia Roberts, cujos pós mágicos são o bilhete de regresso de Peter Pan ao velho mundo esquecido.

A realização é de Steven Spielberg