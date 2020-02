Sem compromissos - ESTREIA

18H00

(12AP)

Sem Compromissos

Título original: Sleeping with Other People

Com: Jason Sudeikis, Alison Brie, Jordan Carlos



Jake e Lainey conheceram-se nos tempos de faculdade, há mais de dez anos. Numa noite de copos, envolveram-se e foi um com o outro que perderam a virgindade. Anos passados, o destino faz com que se voltem a cruzar nas agitadas ruas de Nova Iorque (EUA). É então que percebem que – por coincidência ou talvez não – ambos se tornaram compulsivamente infiéis e… profundamente infelizes. E é assim que, ao mesmo tempo que se esforçam por não se ligarem física ou emocionalmente, decidem ajudar-se na "cura" partilhada da poligamia e, desse modo, construir relações saudáveis com outras pessoas. Mas a tarefa vai revelar-se muito mais complexa do que eles alguma vez poderiam imaginar…