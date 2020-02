Vida Inteligente - ESTREIA

18H00

(12AP)

Vida Inteligente

Título original: Life

Com: Ryan Reynolds , Rebecca Ferguson, Jake Gyllenhaal



A tripulação da Estação Espacial Internacional recolhe uma sonda vinda do planeta Marte com uma amostra de extraordinária importância: a prova da existência de vida extraterrestre. De modo a não colocarem em causa o ecossistema terrestre, antes do regresso a casa os seis tripulantes têm de estudar a fundo tudo o que se refira àquela forma de vida. Ao mesmo tempo que se dão conta de que ela possui inteligência e consciência, compreendem também que as suas intenções são tudo menos amigáveis.

Com a sua própria vida ameaçada, e presos na nave que se dirige a toda a velocidade para a Terra, os astronautas têm de encontrar um meio de destruir a criatura antes que ela entre em contacto com a atmosfera terrestre e aniquile todas as formas de vida do planeta.