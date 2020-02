TEMPO LIMITE - ESTREIA

17H30

(12AP)

Tempo Limite

Título original: Term Life

Com:Hailee Steinfeld, Jonathan Banks, Jon Favreau, Vince Vaughn, Bill Paxton, Terrence Howard



Nick Barrow ganha dinheiro com um negócio muito peculiar: projectos de assaltos (quase) infalíveis. Elabora o plano do crime e vende a ideia a quem o quiser concretizar. Quando o filho de um poderoso líder de um cartel de drogas é assassinado durante um assalto mal-sucedido devido a uma falha sua, ele vê a sua vida por um fio.

Com os criminosos e as autoridades em sua perseguição, e a ver as hipóteses de sair dali com vida cada vez menores, Nick resolve fazer um seguro de vida multimilionário que deixe a sua filha adolescente salvaguardada para o resto da vida. Porém, o período de carência do seguro é de 21 dias, e manter-se vivo durante todo esse tempo parece um plano quase impossível de concretizar…