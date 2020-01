Ressaca de Saltos Altos - ESTREIA

Ressaca de Saltos Altos

Título original: Walk of Shame

Com: Elizabeth Banks, James Marsden, Ethan Suplee, Sarah Wright



Jornalista de profissão, Meghan Miles sempre sonhou ser pivô numa estação televisiva de renome. Depois do seu péssimo desempenho numa entrevista em que tinha depositado as maiores esperanças, deixa-se arrastar pelas amigas para uma noite de copos e embriaga-se até perder os sentidos.

Na manhã seguinte, depois de acordar na cama de um desconhecido, apercebe-se de que, apara além de uma ressaca, tem várias mensagens no telemóvel a dizer que, contra todas as probabilidades, tem mais uma oportunidade de mostrar o que vale. A poucas horas de ser reavaliada, a rapariga encontra-se sozinha do outro lado da cidade de Los Angeles, sem carro, carteira, identificação ou dinheiro que lhe possa valer.

Porém, determinada a superar todas as adversidades que a possam impedir de concretizar o maior sonho da sua vida, Meghan vai provar a si mesma – e a todos com quem se cruza – até onde vai a sua coragem e resiliência.