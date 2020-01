Overdrive - Os Profissionais - ESTREIA

17H15

(12AP)

Overdrive - Os Profissionais

Título original: Overdrive

Com: Ana de Armas, Scott Eastwood, Gaia Weiss



Andrew e Garrett Foster são dois irmãos que fazem fortuna com o roubo de carros de colecção. Com inteligência e destreza fora do comum, são constantemente perseguidos pelas autoridades, mas também por criminosos de alto gabarito com desejos de vingança.

Um dia, os seus serviços são requisitados para roubar um Bugatti de 1937, avaliado em vários milhões de euros. Durante a missão, que se revela mais complexa do que se previa, os dois são capturados por Jacomo Morier, o dono do veículo.

Implacável e ambicioso, faz-lhes uma oferta irrecusável: as suas vidas em troca do Ferrari 250 GTO de 1962, o carro de estimação de Max Klemp – que, por acaso, é o maior inimigo de Morier...