15H40

(12AP)



A REDE

The Net, 1995, 106 Min



De: Irwin Winkler



Com: Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, Diane Baker, Wendy Gazelle, Ken Howard, Ray McKinnon, Daniel Schorr, L. Scott Caldwell, Robert Gossett, Kristina Krofft, Juan García, Tony Perez, Margo Winkler, Gene Kirkwood



Género: Acção; Mistério; Thriller



A sexy actriz Sandra Bullock, vencedora de um Oscar tem entre mãos outro sucesso neste thriller de acção de super-suspense.

Imagine-se um mundo onde as nossas vidas estão todas gravadas, num mundo onde todos os indícios das nossas vidas estão em computador... agora imagine-se que tudo pode ser apagado.

No thriller mais excitante do seu ano, Sandra Bullock (de "Speed - Perigo a Alta Velocidade", "Enquanto Dormias" e "Premonição") protagoniza a analista de computador Angela Bennett, que esbarra com um programa que nunca deveria ter visto.

Agora, ela foi apanhada na Rede marcada por uma misteriosa organização que não se deterá perante nada para proteger o seu mortífero segredo.