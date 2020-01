Categoria 5 - ESTREIA

17H15

(12AP)

Categoria 5

Título original: The Hurricane Heist

De: Rob Cohen

Com: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson



Um grupo de assaltantes encontra na ocorrência de um furacão de categoria cinco, a escala mais elevada alguma vez documentada, a oportunidade por que esperava para roubar 600 milhões de dólares das ultraprotegidas instalações do Departamento do Tesouro dos EUA. Apesar de arriscado, o plano teria tudo para dar certo, não fosse a presença de Casey, uma corajosa agente do Tesouro, e Will, um jovem meteorologista.

Juntos, Casey e Will terão de sobreviver aos perigos do furacão e, simultaneamente, impedir um assalto sem precedentes…