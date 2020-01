15H30

(12AP)

O Meu Primeiro Beijo 2

Título original: "My Girl 2" (1994 - 94m)



SINOPSE

Vada (Anna Chlumsky), agora com 13 anos, leva uma vida tranquila na companhia do pai (Dan Aykroyd) e da madrasta (Jamie Lee Curtis).

Quando na escola lhe é pedido que faça um trabalho sobre alguém que admire mas nunca tenha conhecido... ela decide escrever sobre a sua mãe. Mas rapidamente se apercebe que não sabe nada sobre ela e parte para los Angeles à procura do seu tio Phil que a poderá ajudar. Em Los Angeles vai passar por aventuras inimagináveis com o seu divertido primo Nick (Austin O'Brien), e fazer as descobertas mais surpreendentes da sua adolescência...