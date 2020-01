Hostis - ESTREIA

16H00

(12AP)

Hostis



Título original: Hostiles

Com: Scott Shepherd, Rosamund Pike, Ava Cooper, Stella Cooper, Christian Bale



Decorre o ano 1892 nos EUA.

O capitão Joseph Blocker é um homem duro com razões de sobra para odiar as tribos nativas. Como conhece o idioma e o território índio melhor que ninguém, é-lhe dada a missão de escoltar Yellow Hawk, um chefe cheyenne moribundo, e a sua família, de volta às suas terras.

Apesar de relutante, Blocker acaba por aceitar, fazendo uma longa e perigosa travessia de quase dois mil quilómetros do Novo México até às planícies do Montana. Ao encontrarem Rosalie, uma jovem branca que sobreviveu ao massacre da própria família por um grupo de índios, decidem levá-la consigo. Os perigos que vão encontrando ao longo do caminho vão aproximá-los a todos, fazendo com que inimigos de longa data encontrem motivos de respeito e aceitação mútua.

Um "western" escrito e realizado por Scott Cooper.