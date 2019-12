RAPTO - ESTREIA

16H00

(12AP)

Rapto

Título original: Kidnap

Com: Halle Berry, Dana Gourrier, Lew Temple, Ritchie Montgomery



Karla Dyson é uma mãe solteira totalmente dedicada a Frankie, o filho de seis anos. Um dia, enquanto ambos brincam no parque, ela atende um telefonema. Num pequeno momento de distracção, perde a criança de vista. É então que vê, ao longe, Frankie a ser levado por duas pessoas, que o forçam a entrar num carro. Com o pânico e a raiva como únicas aliadas, Karla mete-se no seu próprio carro e inicia uma perseguição aos raptores. No meio da atrapalhação, acaba por perder o telemóvel, ficando sem meios de pedir ajuda a quem quer que seja e arriscando a própria vida pela do filho que tenta, a todo o custo, salvar…