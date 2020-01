A AGENTE VERMELHA - ESTREIA

23H45

(16)

A Agente Vermelha

Título original: Red Sparrow

Com: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mary-Louise Parker, Jeremy Irons, Charlotte Rampling



Dominika Egorova é uma jovem bailarina russa que, após a morte do pai, é recrutada pelos serviços secretos do seu país. Em troca de uma prometida ajuda à mãe, que se encontra muito doente, acede a aprender a arte da espionagem usando técnicas de sedução bastante eficazes para obter informações aos inimigos. O treino é intenso e difícil, mas ela mostra estar à altura e transforma-se uma das agentes mais perigosas. É então que lhe é dada a missão de sondar Nate Nash, um agente da CIA que aparenta ter ligações ao Governo russo. Mas, contra todas as regras de protocolo, os dois acabam por se envolver emocionalmente. Isso vai ameaçar não apenas as suas vidas mas o destino de ambas as nações.